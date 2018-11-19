Медведев намерен укрепить связей с Вьетнамом в энергетике

Совместные проекты в сфере торговли, инвестиций, промышленности и энергетики. Укрепление связей России и Вьетнама обсуждает в понедельник Дмитрий Медведев с главой вьетнамского правительства.

Российский премьер прибыл в Ханой с официальным двухдневным визитом. По итогам переговоров стороны объявили о намерении расширения сотрудничества между нефтегазовыми компаниями, передает "МИР24".

Как отметил Дмитрий Медведев, наши страны также планируют развивать взаимодействие в сфере транспорта, инфраструктуры и телекоммуникаций. Будет продолжена практика использования национальных валют в расчетах по внешнеэкономическим операциям. Как ожидается, уже в следующем году товарооборот между Россией и Вьетнамом может увеличиться до 10 миллиардов долларов.

"Россию и Вьетнам связывают многолетние традиции дружбы, взаимной симпатии, поддержки, но и в ходе этих переговоров мы еще раз убедились, что наши страны настроены на то, чтобы последовательно развивать всеобъемлющее стратегическое партнерство между ними", - отметил Медведев.