В США отправился новый караван мигрантов из Сальвадора

Очередная группа нелегальных мигрантов - порядка 200 человек - направилась из Сальвадора в США. Это четвёртый караван за последний месяц. В мексиканском Тихуане на границе со Штатами уже осели несколько тысяч беженцев.

С детьми, поклажей, домашними животными - всё новые и новые колонны нелегалов устремляются в Соединенные Штаты. Очередной караван выдвинулся из Сальвадора. Пока в толпе всего 200 человек, но по дороге она, вероятно, разрастется. Путь предстоит неблизкий. Люди штурмуют автобусы, передает "ТВ Центр".

А на границе США и Мексики, куда уже добрались мигранты из предыдущих караванов, в это время разгораются нешуточные страсти. В мексиканском городе Тихуана остановились несколько тысяч мигрантов. Власти оборудовали для них временные приюты. Каждый день нелегалы толпятся на пропускных пунктах, надеясь попасть на ту сторону границы. Из своих стран они бежали из-за бедности, безработицы и разгула преступности.

Но мексиканцев соседство с голодными и оборванными выходцами из Центральной Америки не устраивает. В Тихуане начались протесты. Местные жители нападают на приезжих и пытаются прорваться к пунктам их размещения. Полиция едва отбивается от разъяренной толпы.

Лейтмотив всех выступлений один - Мексика для мексиканцев, мигранты - вон из страны. Местные жители боятся, что Вашингтон закроет границу, и ударит это в первую очередь по ним.

По предварительным подсчетам, количество мигрантов, которые в этот момент направляются в США, скоро достигнет 10 тысяч. Вашингтон перебрасывает на границу военных. Численность контингента должна составить 15 тысяч человек. Дональд Трамп в очередной раз обрушился с критикой на власти Мексики, Гватемалы, Гондураса и Сальвадора. По его словам, они бездействуют и даже не пытаются остановить потоки приезжих.

"Мэр Тихуаны только что заявил, что "город плохо подготовлен к наплыву мигрантов, и резервов может хватить только на полгода". Точно также США не готовы к такому вторжению и не выдержат его. Идите домой!" – отметила Трамп в Twitter.

По словам хозяина Белого Дома, нелегалам рассчитывать не на что - в США их не пустят. Указ об отказе в предоставлении убежища уже подписан. Но приезжих это не останавливает. И пока Трамп пишет твиты, караван идет.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".