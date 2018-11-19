В Киеве радикалы пытались штурмом взять Михайловский собор

Этим утром десятки жителей Киева перекрыли движение транспорта в Шевченковском районе города. Люди пошли на такие меры из-за отсутствия отопления в домах. По словам митингующих, батареи остаются холодными уже около месяца. Участники протеста обещают перекрывать улицу каждый день, пока в их квартиры не поступит тепло. Другая крупная акция прошла у Михайловского собора. На территорию киевского храма попытались прорваться радикалы.

Прийти в воскресенье на площадь людей агитировали в соцсетях. Вече активистов стремительно перерастало в третий Майдан, как назвали его в украинской прессе. Полиция живым щитом выстроилась перед стенами храма, передает "ТВ Центр".

Всех участников акции огульно окрестили радикалами. Ведь они, по версии украинских властей, покусились на святое. Михайловский собор, куда пытались попасть митингующие, относится к непризнанному Киевскому патриархату, который изо всех сил старается придать себе легитимность. Но дату объединительного собора, на котором Украина должна выбрать предстоятеля и предъявить его Константинополю для получения заветного томоса, все время переносят. В ноябре уже не успевают.

Вот только единственная каноническая на Украине православная церковь участвовать в объединительном соборе не станет. Раскол спровоцировали именно действия Константинополя, который поставил под угрозу единство всего православного мира. Злые силы борются против церкви, отметил в своей проповеди патриарх Грузии.

"Отношения между Константинополем и Русской православной церковью затруднены, но я надеюсь, что их патриархи сумеют найти общий язык, и эта печаль превратится в радость", - сказал он.

Нерадостно пока и в самом Киеве. На волне протестов у Михайловского собора один из телеканалов Незалежной предложил оценить деятельность Виталия Кличко на посту мэра украинской столицы. Из почти восьми тысяч дозвонившихся в студию 95 процентов назвали политику бывшего боксера провальной, а его команду "бедой для города". Впрочем, в масштабах всей страны ситуация не лучше. Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович раскритиковал в эфире действующие власти.

"Нельзя бесконечно слушать победные реляции от тех, кто убивает нашу экономику. Нельзя бесконечно верить, когда они, как кот Базилио и лиса Алиса все время рассказывают - вот у нас растет дерево, вот сейчас все вырастет. У вас ничего не растет, у дураков. У вас вообще ничего не растет", - отметил он.

Крах терпит даже стремление Украины к европейским ценностям. В противостояние с полицией накануне превратилась еще одна акция в Киеве - марш в поддержку трансгендеров. Там, где он должен был пройти, собрались те, кто выступал резко против шествия. Две девушки в итоге пострадали - им пришлось вызвать "Скорую".

Борис Иванин, "ТВ Центр".