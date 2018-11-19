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В Риме запретили наряжаться центурионом и купаться в фонтанах

10:56
  • понедельник
  • 19 ноября 2018

Власти Рима запретили разгуливать по городу в костюме центуриона. Костюмированным аниматорам теперь грозит штраф в 400 евро из-за назойливости и приставаний к туристам.

В Риме вступил в силу закон, согласно которому аниматорам запретят наряжаться в костюм центуриона, об этом пишет The Loсal.

По мнению местных властей, костюмированные аниматоры надоедают туристам своей назойливостью, пытаясь заработать на фотографии. Теперь нарушителям грозит штраф в 400 евро.

"После 72 лет ожидания в Риме теперь действуют новые правила", - отметила мэр Рима Вирджиния Раджи.

Кроме того, власти расширили список фонтанов, в которых запрещено купаться. Раньше запрет касался только фонтана Треви. А также запретили устраивать алкогольные туры и продажу спиртного после 10 часов вечера.

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