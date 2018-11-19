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В Кремле ответили на слова премьера Польши о "Северном потоке-2"

10:55
  • понедельник
  • 19 ноября 2018

"Северный поток — 2" является коммерчески выгодным и экономически обоснованным проектом, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, заявление премьера Польши Матеуша Моравецкого об этом проекте может быть политизированным.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого по "Северному потоку — 2", который сказал, что Москва якобы может начать наступление на Украину после запуска газопровода. Об этом сообщает РИА Новости.

"Северный поток — 2" — это коммерчески выгодный и экономически обоснованный проект. Причем он экономически привлекателен не только для поставщика, но и для получателей этого газа в Европе, прежде всего в Германии", — отметил Песков.

По его словам, объемы потребления газа в Европе растут, а американский СПГ, являющийся альтернативой российскому сырью, гораздо дороже.

"Мы слышим прямые угрозы в адрес этого проекта со стороны Соединенных Штатов Америки. Это не что иное, как проявление нечестной конкуренции и попытка заставить европейцев покупать невыгодный им, более дорогой американский газ", — сказал представитель Кремля.

Выступая в Гамбурге, Моравецкий заявил, что "эскалация агрессии" в отношении Киева со стороны России якобы может последовать, когда украинская газотранспортная система перестанет играть для Москвы "столь важную роль".

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Этот трубопровод должен быть построен рядом с действующим "Северным потоком". Он пойдет в обход Украины, Белоруссии и Польши по территории России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

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