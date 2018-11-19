В ноябре 2013 года на площади Независимости в Киеве началась акция протеста, давшая начало Евромайдану. Прошло пять лет, и Украину не узнать. Смотрите специальный репортаж Александра Огородникова "Украина. Пятилетка майдана" – в понедельник в 22:30 на канале "ТВ Центр".
Смотрите в 22:30 специальный репортаж "Украина. Пятилетка майдана"
12:27
- понедельник
- 19 ноября 2018
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