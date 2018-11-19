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Россия намерена объявить Уильяма Браудера в международный розыск

11:20
  • понедельник
  • 19 ноября 2018

Россия в ближайшее время намерена объявить Уильяма Браудера в международный розыск. Как сообщили в Генпрокуратуре, его имущество будет арестовано.

В ближайшее время основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер будет объявлен в международный розыск. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Генеральную прокуратуру России.

Как сообщил представитель надзорного ведомства Николай Атмоньев, в отношении Браудера возбуждено уголовное дело о создании преступного сообщества.

"16 ноября в отношении Браудера вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по признакам создания преступного сообщества и руководства им, то есть по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 210 УК России", - сказал он.

Браудер будет объявлен в международный розыск в рамках конвенции ООН против транснациональной преступности. Его имущество будет арестовано. 

Кроме того, Генпрокуратура подозревает, что Браудер мог быть причастен к убийству аудитора Сергея Магнитского. В ведомстве уверены, что британец больше других был заинтересован в его смерти, чтобы скрыть следы совершенных в России преступлений. 

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