В Москве мужчина поджег комнату консьержки за отказ пропустить его к девушке

На юго-западе Москвы пьяный мужчина решил отомстить консьержке за то, что она не пропустила его к девушке. Злоумышленник поджег дверь консьержской комнаты, женщина получила ожоги. Возбуждено уголовное дело.

В Москве возбуждено уголовное дело после попытки сжечь консьержку многоквартирного дома, об этом пишет агентство "Москва".

Инцидент произошел в жилом доме по улице Маршала Савицкого. В ночь на 17 ноября пьяный 38-летний мужчина намеревался попасть домой к своей девушке, но консьержка его не пропустила. Тогда он заблокировал дверь креслом и поджег.

"В подъезде начался пожар и, несмотря на высокую температуру и сильный дым, женщина смогла выбить дверь и покинуть помещение. В результате произошедшего потерпевшая получила ожоги", - рассказали в Следственном комитете.

На данный момент подозреваемый задержан, мотив поступка он объяснить не смог. Уголовное дело возбуждено по статье "Покушение на убийство".