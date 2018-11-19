Минсельхоз против введения акциза на колбасу

В Минсельхозе не поддерживают инициативу по введению акциза на колбасу, сосиски и бекон. В ведомстве увидели возможные ценовые риски для потребителей.

Министерство сельского хозяйства России не поддерживает введение акциза на продукты переработки мяса, передает ТАСС.

"Министерство не считает данную инициативу целесообразной, обоснованной и в достаточной степени проработанной, в том числе в части возможных ценовых рисков для российских потребителей", - сообщили в Минсельхозе.

В ведомстве отметили, что проекты документов о введении акциза на колбасу в министерство не поступали.

Ранее газета "Известия" сообщила, что в России могут ввести акцизы на переработку красного мяса из-за чего колбасные изделия могут подорожать на 30%.