В Турции разбился учебный самолет

В провинции Денизли на юго-западе Турции разбился учебный самолет. В регионе начата спасательная операция.

На юго-западе Турции разбился учебный самолет. Об этом сообщил телеканал CNN Turk со ссылкой на департамент аэропортов.

Катастрофа произошла в провинции Денизли. В настоящее время полиция начала расследование инцидента. В регионе проводится спасательная операция. На место происшествия направлены спасатели и экстренные службы.

По данным агентства Anadolu, губернатор Денизли Хасан Карахан подтвердил крушение самолета.