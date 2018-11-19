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В Турции разбился учебный самолет

12:09
  • понедельник
  • 19 ноября 2018

В провинции Денизли на юго-западе Турции разбился учебный самолет. В регионе начата спасательная операция.

На юго-западе Турции разбился учебный самолет. Об этом сообщил телеканал CNN Turk со ссылкой на департамент аэропортов. 

Катастрофа произошла в провинции Денизли. В настоящее время полиция начала расследование инцидента. В регионе проводится спасательная операция. На место происшествия направлены спасатели и экстренные службы. 

По данным агентства Anadolu, губернатор Денизли Хасан Карахан подтвердил крушение самолета. 

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