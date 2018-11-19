Генпрокуратура заявила о возможном отравлении Магнитского

Генеральная прокуратура России сообщила о возможном отравлении аудитора Сергея Магнитского веществами, содержащими алюминий.

Сергей Магнитский мог быть отравлен веществами, содержащими алюминий. Об этом сообщило "РИА Новости" со ссылкой на представителя Генпрокуратуры России Николая Амонтьева.

По данным надзорного ведомства, Магнитский и другие соучастники Уильяма Браудера могли быть отравлены "диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия". Эти вещества, по версии Генпрокуратуры, спровоцировали развитие у них сердечно-печеночной недостаточности. При этом в ведомстве полагают, что убийство Магнитского было совершено по заказу Браудера.

"Именно Браудер был более других заинтересован в смерти Сергея Магнитского, чтобы избежать разоблачения", - сказал представитель прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в отношении Уильяма Браудера было возбуждено уголовное дело о создании и руководстве преступным сообществом. В ближайшее время он будет объявлен в международный розыск. Его имущество будет арестовано.