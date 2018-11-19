ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин обсудил с жителями развитие "Московского долголетия"

14:44
  • понедельник
  • 19 ноября 2018

Новый центр социального обслуживания открылся на юго-западе столицы. В понедельник его посетил мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр столицы Сергей Собянин 19 ноября посетил новый центр соцобслуживания, который заработал на юго-западе города. В одном здании можно пройти медицинское обследование, посетить спортивную секцию или записаться на мастер-класс. Комнаты для настольных игр, большое количество творческих мастерских и компьютерные классы. Тут проводятся и  встречи участников программы "Московское долголетие", передает "ТВ Центр".

Как отметил мэр, центр оборудован всем необходимым для проведения культурно-массовых мероприятий различных форматов. Сейчас таких центров в столице почти 40, до конца года планируется закончить строительство еще четырех объектов.

"Клубные учреждения, и школьные, могли более активно привлекать людей старшего поколения для занятий в своих кружках. Мы вначале, конечно, создали такую систему централизованную, чтобы только через ЦСО можно было записываться. И это, в принципе, неплохо. Но таким образом мы как бы убиваем активность определенного количества учреждений, которые могли бы сами работать с людьми старшего поколения", - сказал Собянин.

Новости по теме
Мэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение