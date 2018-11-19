Собянин обсудил с жителями развитие "Московского долголетия"

Новый центр социального обслуживания открылся на юго-западе столицы. В понедельник его посетил мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр столицы Сергей Собянин 19 ноября посетил новый центр соцобслуживания, который заработал на юго-западе города. В одном здании можно пройти медицинское обследование, посетить спортивную секцию или записаться на мастер-класс. Комнаты для настольных игр, большое количество творческих мастерских и компьютерные классы. Тут проводятся и встречи участников программы "Московское долголетие", передает "ТВ Центр".

Как отметил мэр, центр оборудован всем необходимым для проведения культурно-массовых мероприятий различных форматов. Сейчас таких центров в столице почти 40, до конца года планируется закончить строительство еще четырех объектов.

"Клубные учреждения, и школьные, могли более активно привлекать людей старшего поколения для занятий в своих кружках. Мы вначале, конечно, создали такую систему централизованную, чтобы только через ЦСО можно было записываться. И это, в принципе, неплохо. Но таким образом мы как бы убиваем активность определенного количества учреждений, которые могли бы сами работать с людьми старшего поколения", - сказал Собянин.