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Тираннозавр напугал и повеселил пассажиров "Пулково"

12:42
  • понедельник
  • 19 ноября 2018

В петербургском аэропорту "Пулково" был замечен оживший тираннозавр. Как сообщают очевидцы в соцсетях, древняя рептилия бегала по залу ожидания и веселила пассажиров.

Пассажиры петербургского аэропорта "Пулково" минувшей ночью были изрядно удивлены — как сообщили очевидцы в соцсетях, по залу ожидания бегал неизвестный в костюме тираннозавра. Об этом пишут Дни.ру.

По их словам, сотрудники аэропорта не пытался остановить "динозавра", так как тот веселил людей, танцевал и позволял всем желающих сфотографироваться с ним.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от spb_kpmp (@spb_kpmp)

Впрочем, часть ожидающих вылет радости от встречи с древним пресмыкающимся не испытали.

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Человек в костюме тираннозавра
Человек в костюме тираннозавра
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