Тираннозавр напугал и повеселил пассажиров "Пулково"

В петербургском аэропорту "Пулково" был замечен оживший тираннозавр. Как сообщают очевидцы в соцсетях, древняя рептилия бегала по залу ожидания и веселила пассажиров.

Пассажиры петербургского аэропорта "Пулково" минувшей ночью были изрядно удивлены — как сообщили очевидцы в соцсетях, по залу ожидания бегал неизвестный в костюме тираннозавра. Об этом пишут Дни.ру.

По их словам, сотрудники аэропорта не пытался остановить "динозавра", так как тот веселил людей, танцевал и позволял всем желающих сфотографироваться с ним.

Впрочем, часть ожидающих вылет радости от встречи с древним пресмыкающимся не испытали.