МИД Финляндии выразил послу России обеспокоенность из-за ситуации с GPS

Финляндия выразила озабоченность в связи с нарушением сигнала GPS и угрозами безопасности, которые это вызывает, в том числе для гражданских воздушных судов. Сообщение передано послу России Павлу Кузнецову.

МИД Финляндии выразил озабоченность послу России в этой стране Павлу Кузнецову в связи с нарушением работы системы спутниковой навигации GPS и угрозы безопасности воздушным судам. Об этом сообщает РИА Новости.

"Финляндия выразила озабоченность в связи с нарушением сигнала GPS и угрозами безопасности, которые это вызывает, в том числе для гражданских воздушных судов. Сообщение было передано послу России в министерстве иностранных дел сегодня. Мы ожидаем от России ответственного поведения и дальнейшей информации по этому вопросу", — отметили в финском внешнеполитическом ведомстве.

16 ноября МИД Финляндии вызвал посла России Павла Кузнецова. Это было связано с нарушением сигнала GPS во время учений НАТО Trident juncture. В Хельсинки считают, что за произошедшим стоит Москва.

Как отметил глава финского МВД Кай Мюккянен, ведомство обсудило произошедшее с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.

Ранее Минобороны Норвегии официально обвинило Россию во вмешательстве в работу GPS в ходе учений НАТО. Отмечалось, что это произошло в период между 16 октября и 7 ноября. Норвежская сторона утверждает, что за этим стоят "российские силы на Кольском полуострове".