Отец сбитого в Балашихе мальчика рассказал о поддельном дипломе судмедэксперта

В понедельник в Щёлковском районном суде началось слушание по существу дела Михаила Клеймёнова. Судмедэксперта обвиняют в халатности. Он обнаружил большую дозу алкоголя в крови сбитого в Балашихе мальчика, но позже было установлено, что это не так.

В Щелковском суде начались слушания по делу погибшего в ДТП в Балашихе мальчика. Суд должен был начаться еще две недели назад, но тогда судья приняла решение о переносе заседания из-за вступившего в дело нового адвоката. Ему дали время ознакомится с материалами, передает "ТВ Центр".

В понедельник отец погибшего мальчика в очередной раз заявил, что Михаил Клеймёнов работал по поддельному диплому. Его адвокат заявил, что вернул дело прокурору, заявив о нарушениях в материалах обвинения. Но, по словам обвинителя, они не являются существенными. Следующее заседание намечено на среду.