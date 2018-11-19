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Отец сбитого в Балашихе мальчика рассказал о поддельном дипломе судмедэксперта

15:21
  • понедельник
  • 19 ноября 2018

В понедельник в Щёлковском районном суде началось слушание по существу дела Михаила Клеймёнова. Судмедэксперта обвиняют в халатности. Он обнаружил большую дозу алкоголя в крови сбитого в Балашихе мальчика, но позже было установлено, что это не так.

В Щелковском суде начались слушания по делу погибшего в ДТП в Балашихе мальчика. Суд должен был начаться еще две недели назад, но тогда судья приняла решение о переносе заседания из-за вступившего в дело нового адвоката. Ему дали время ознакомится с материалами, передает "ТВ Центр".

В понедельник отец погибшего мальчика в очередной раз заявил, что Михаил Клеймёнов работал по поддельному диплому. Его адвокат заявил, что вернул дело прокурору, заявив о нарушениях в материалах обвинения. Но, по словам обвинителя, они не являются существенными. Следующее заседание намечено на среду.

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Отец сбитого в Балашихе мальчика
Отец сбитого в Балашихе мальчика
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