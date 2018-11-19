В России долги за услуги ЖКХ могут передать коллекторам

Взимание долгов за услуги ЖКХ могут передать коллекторам. Сейчас в национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств разрабатывают такой стандарт.

На сегодняшний момент общий объем долгов населения в сфере ЖКХ составляет более полутриллиона рублей. Сейчас управляющие компании сами решают, как взимать деньги с должников. Вывешивают объявления у подъездов или просто прекращают подачу коммунальных услуг, передает "ТВ Центр".

Такой практике может прийти конец, но с приходом коллекторов не будет ли ситуация ещё хуже? Специалисты успокаивают - после громких историй был принят закон, который чётко регламентирует работу таких компаний. Так что, если долги ЖКХ всё же передадут коллекторам, звонить ночью с угрозами вам никто не будет.