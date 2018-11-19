Журналисты "ТВ Центра" развеяли слухи о "концлагере" в приюте для собак в Ермолове

Приют для собак "Дворяне" в подмосковной деревне Ермолово оказался в центре скандала. Зоозащитники и местные жители пишут письма в прокуратуру и администрацию с жалобами на плохое содержание животных, а хозяйка приюта никого на его территорию не пускает.

Заброшенный с виду ангар в деревне Ермолово - на самом деле частный приют для собак. На двухметровом заборе - никаких вывесок, передает "ТВ Центр".

Зоозащитники и местные жители давно ведут войну с хозяйкой приюта Ириной Тиховской. Пишут жалобы в прокуратуру и администрацию. По их словам, за забором содержатся сотни собак без воды, еды и нормального ухода. Грязные и голодные, они якобы бегают по всей территории и даже могут друг друга загрызть.

Хозяйка приюта Ирина Тиховская с волонтерами и журналистами не церемонится. Внутрь никого не пускает. Сначала отгоняет криками, потом берет в руки лопату и разбивает окно, за которым стоит один из корреспондентов.

Зоозащитники уверены: для Тиховской дворняги — способ обогатиться. Новых хозяев животным не ищет, зато постоянно отлавливает собак, причем не всегда бездомных.

"Чем больше собак — тем больше выделяют денег на их содержание и ей не выгодно отдавать животных, потому что ей идет финансирование на них", - рассказал председатель общественной организации "Альянс защитников животных" Юрий Корецкий.

Я продала квартиру - чтобы содержать приют, заявила сама Тиховская. После скандальной съемки предпринимательница все-таки показала нашей съемочной группе, что происходит за железным забором. Собак здесь действительно много. Около 700. Но умирающими и голодными они не выглядят. Бегают, резвятся, на корм не набрасываются, как после долгого голода. На территории чисто. Проблемы были летом и в начале осени, признает хозяйка. Когда все работники уволились и ушли на стройки, где больше платят. Одна она не справлялась.

Сейчас рабочих рук и корма хватает. Но зоозащитники и местные жители продолжают писать жалобы. В итоге прокуратура после проверки постановила закрыть приют. Официально - из-за нецелевого использования сельскохозяйственных земель - приют находится на месте бывшего коровника. По факту же из-за шумихи и скандалов. Теперь Тиховская ищет новый дом для своих питомцев. Она могла бы выпустить часть чипированных и стерилизованных собак на улицу, но боится, что они погибнут. И продолжает кормить их - практически за свой счет.

Юлия Степина, Евгений Рыбин, "ТВ Центр".