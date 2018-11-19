В музее им. Пушкина открывается выставка "Пикассо и Хохлова"

В музее имени Пушкина открывается выставка, посвящённая испанскому художнику Пабло Пикассо и его русской жене балерине Ольге Хохловой. Более 200 экспонатов - картины, панно, мебель, письма прибыли в Москву из музея Пикассо в Париже и семейного собрания. По словам организаторов, посетители выставки смогут не только увидеть полотна гениального художника, но и проследить интересную и драматичную историю взаимоотношений Пикассо и Хохловой.

Захватывающий роман о жизни и искусстве. Эту выставку в Пушкинском музее рекомендуют не только смотреть – читать. Угадывая подтексты и смыслы. Распутывая историю любви русской балерины и испанского художника, передает "ТВ Центр".

Они встретились в 1917-ом, в Риме. Во время работы над балетом "Парад" в рамках дягилевских "Русских сезонов". Через год обвенчались в Париже. Ольга Хохлова для Пабло Пикассо с самого начала была не только жена - Муза, Модель. И в Белом зале на выставке - как раз этот светлый период их отношений. Он тогда даже изменил художественную манеру - отступил от авангарда. И появилась целая череда портретов - Ольга и их родившийся сын.

Ради Ольги Пикассо на время из андерграундного художника превратился в светского персонажа - приемы, салоны. Но в середине двадцатых годов все изменилось. Не совпали характерами, желаниями, стремлениями в жизни.

Двести экспонатов - графика, картины, предметы мебели, документы и фотографии. И у каждого будет возможность написать свой эпилог к этому роману, решить, кем - ангелом или демоном или тем и другим вместе - была для художника Ольга Хохлова. И как все проекты Пушкинского музея, посвященные Пабло Пикассо, эта выставка просто обречена на аншлаг.

Юлия Богоманшина, Наталья Епифанова, "ТВ Центр".