СМИ: Запад встревожен возможным возвращением российских баз на Кубу

Западные страны опасаются, что Россия может вернуть свои военные базы на Кубу. Такое решение Москвы может стать ответом на угрозы президента Дональда Трампа о выходе США из Договора по сокращению ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Западные страны опасаются, что Россия может открыть военные базы на территории Кубы, об этом пишет Daily Star со ссылкой на исследовательскую организацию Джеймстаунский фонд.

Издание предположило, что Москва может вновь открыть радиоэлектронный центр в Лурдесе, который российские власти закрыли 16 лет назад, а также построить дополнительные базы.

Москва может пойти на такой шаг из-за угроз президента США Дональда Трампа вывести страну из Договора по сокращению ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Кроме того, в начале ноября кубинский лидер Мигель Диас-Канель Бермудес приезжал в Москву и провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Издание напоминает, что именно на Кубе в 1962 году произошел Карибский кризис.