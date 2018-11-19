Тренера ФК "Енисей" Дмитрия Аленичева задержали пьяным за рулем. Видео

Главного тренера ФК "Енисей" Дмитрия Аленичева задержали за вождение в нетрезвом виде. В клубе не комментируют эту информацию до появления подробных данных от ГИБДД.

Главного тренера футбольного клуба "Енисей" Дмитрия Аленичева задержали за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщило издание "Красноярск онлайн".

В интернете также появилась видеозапись задержания. Как сообщил ТАСС, в футбольном клубе "Енисей" информацию пока не комментируют.

"Клуб изучает данную ситуацию, ждет подробных официальных данных от ГИБДД. Только после этого можно будет развернуто прокомментировать появившуюся информацию", - сообщили агентству в пресс-службе ФК.