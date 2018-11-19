"Адмиралу Кузнецову" присматривают новый док

Плавучий док ПД-50, который затонул при ремонте "Адмирала Кузнецова", будет поднят со дна, чтобы очистить доступ в гавань 82-го судоремонтного завода. Как рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров, для завершения ремонта авианесущего крейсера может быть приобретен новый док.

Для завершения ремонта авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" могут купить новый док, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, пишет ТАСС. В качестве других вариантов ведомство рассматривает возможность использования сухого дока на судоремонтном заводе в Севастополе, либо переоборудования 10-го завода в Мурманской области.

При этом Мантуров заверил, что на сроках ремонта "Адмирала Кузнецова" ситуация с доком не отразится. По его словам, по контракту докование планируется только летом следующего года или весной 2020-го. Говоря о судьбе плавдока ПД-50, министр рассказал, что он в любом случае будет поднят со дна.

"Будет точно подниматься, потому что иначе, во-первых, будет нарушен режим доступа в гавань для работы 82-го завода", - сказал он, добавив, что сейчас водолазы вырезают кусок металла для оценки усталости конструкции.

Плавучий док ПД-50 затонул в ночь на 30 октября во время выхода из него "Адмирала Кузнецова". Пострадали четыре человека, один пропал без вести. При этом упавший кран дока повредил корпус крейсера. В Объединенной судостроительной корпорации неоднократно заявляли, что восстановление повреждений на скажется на сроках ремонта корабля.