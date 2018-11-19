Страны ЕС поддержали проект соглашения по Brexit

Совет Евросоюза поддержал проект соглашения с Великобританией о выходе Соединенного Королевства из организации.

Страны Евросоюза поддержали проект соглашения по Brexit, передает ТАСС.

Об этом заявил главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье на брифинге в Брюсселе.

Проект поддержали все 27 остающихся в ЕС государства.

14 ноября правительство Великобритании одобрило проект соглашения с Евросоюзом об условиях выхода Великобритании из организации. Внеочередной саммит ЕС по Brexit пройдет 25 ноября.