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США призвали Украину устроить революцию в Донбассе

14:05
  • понедельник
  • 19 ноября 2018

Бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что США советуют украинским властям попытаться создать в Донбассе революционную ситуацию. По его словам, Вашингтон, в частности, рекомендует Киеву ужесточить пограничный контроль с Донбассом, а также перекрыть водо- и электроснабжение.

США советуют Украине создать в Донбассе революционную ситуацию. Об этом рассказал бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передает РИА Новости со ссылкой на Obozrevatel.

По его словам, Вашингтон предложил Киеву ужесточить пограничный контроль с Донбассом, а также перекрыть водо- и электроснабжение. Американская сторона утверждает, что прекращение поставок создаст "недопустимую" для России ситуацию, которую она "не вытянет".

"И там очень быстро сложится революционная ситуация, которая недопустима для России, она это не вытянет, и таким образом можно сдвинуть этот процесс", — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что считает бессмысленной новую встречу лидеров "нормандской четверки", пока на Украине идет предвыборная кампания. Он отметил, что нынешние власти страны ничего не делают для выполнения минских договоренностей и урегулирования конфликта в Донбассе.

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