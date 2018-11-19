ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин после встречи с Эрдоганом начнет серию совещаний с военными

14:40
  • понедельник
  • 19 ноября 2018

Владимир Путин после завершения визита в Турцию отправится в Сочи. Там президент начнет традиционную осеннюю серию совещаний с руководством Минобороны.

Владимир Путин в понедельник посетит Турцию с однодневным визитом. В Стамбуле глава государства вместе с Реджепом Эрдоганом по видеосвязи примет участие в церемонии завершения строительства морского участка газопровода "Турецкий поток".
Голосование. Кого выберет Эрдоган, если придётся выбирать?

Кроме того, президенты России и Турции обсудят двусторонние отношения, а также международные и региональные проблемы, в том числе ситуацию в Сирии.

Уже вечером в понедельник Владимир Путин отправится в Сочи, пишет "Интерфакс". Там президент начнет серию совещаний с военными, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Речь пойдет о военном строительстве и развитии Вооруженных сил и ОПК.

Песков отметил, что в ходе традиционных "ежедневных многочасовых консультаций" президент "методом погружения" детально прорабатывают все вопросы в этой сфере.

Читайте также:
Главное сегодня
Президент России Владимир Путин на совещании с руководящим составом Министерства обороны
Президент России Владимир Путин на совещании с руководящим составом Министерства обороны
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение