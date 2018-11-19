Путин после встречи с Эрдоганом начнет серию совещаний с военными

Владимир Путин после завершения визита в Турцию отправится в Сочи. Там президент начнет традиционную осеннюю серию совещаний с руководством Минобороны.

Владимир Путин в понедельник посетит Турцию с однодневным визитом. В Стамбуле глава государства вместе с Реджепом Эрдоганом по видеосвязи примет участие в церемонии завершения строительства морского участка газопровода "Турецкий поток".

Кроме того, президенты России и Турции обсудят двусторонние отношения, а также международные и региональные проблемы, в том числе ситуацию в Сирии.

Уже вечером в понедельник Владимир Путин отправится в Сочи, пишет "Интерфакс". Там президент начнет серию совещаний с военными, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Речь пойдет о военном строительстве и развитии Вооруженных сил и ОПК.

Песков отметил, что в ходе традиционных "ежедневных многочасовых консультаций" президент "методом погружения" детально прорабатывают все вопросы в этой сфере.