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Песков исключил связь нового дела против Браудера со Скрипалями

14:37
  • понедельник
  • 19 ноября 2018

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возбуждение нового уголовного дела в отношении Уильяма Браудера не связано с обвинениями в адрес России по делу Скрипалей.

Новое уголовное дело в отношении основателя фонда Hermitage Capital не было ответом на обвинения в адрес России по делу об отравлении Скрипалей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Дело Браудера началось, насколько я знаю, гораздо раньше, чем эпизод со Скрипалями. Добавился новый эпизод, наши правоохранительные органы работают, они со своими зарубежными партнерами делятся материалами, другое дело, что не всегда получается адекватная реакция", - сказал он.

Ранее Генпрокуратура России сообщила о возбуждении нового дела в отношении Браудера. Его подозревают в организации преступного сообщества. Кроме того, в надзорном ведомстве допустили, что аудитор Сергей Магнитский был убит отравляющим веществом по заказу Браудера.

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