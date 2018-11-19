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Путин прибыл в Стамбул на встречу с Эрдоганом

14:59
  • понедельник
  • 19 ноября 2018

Президент России прибыл в Стамбул, где примет участие в церемонии завершения строительства газопровода "Турецкий поток", а также проведет переговоры с Реджепом Эрдоганом. Это уже седьмая встреча президентов России и Турции с начала года.

Владимир Путин прибыл в Стамбул с однодневным визитом. Это уже вторая поезда главы государства в Турцию менее чем за месяц, передает TVC.RU.

В понедельник Путин вместе с Реджепом Эрдоганом по видеосвязи примет участие в церемонии завершения строительства морского участка газопровода "Турецкий поток". Затем президенты двух стран отправятся на переговоры во дворец Йылдыз. Путин и Эрдоган обсудят двусторонние отношения, а также региональные и международные проблемы.

Это уже седьмая встреча Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в этом году. Кроме того, они 17 раз разговаривали по телефону. Российский лидер последний раз приезжал в Стамбул 27 октября.

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