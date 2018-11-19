Путин и Эрдоган приняли морской участок "Турецкого потока"

Завершилась прокладка морского участка газопровода "Турецкий поток". В торжественной церемонии по случаю окончания важного и наиболее сложного этапа строительства приняли участие президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган.

Владимир Путин находится в Стамбуле. Однодневный рабочий визит главы нашего государства приурочен к завершению строительства морского участка газопровода "Турецкий поток", передает TVC.RU.

В режиме видеоконференции президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган приняли участие в торжественной церемонии по случаю окончания одного из самых сложных этапов строительства. Президент России со сцены заявил, что собравшиеся присутствуют при очень важном событии, которое свидетельствует об эффективности партнерства двух стран в решении самых сложных и амбициозных проектов.

"Это серьезная, большая работа. Завершено строительство глубоководной части новой газовой магистрали. Добыча и транспортировка газа - это не примитивная работа, как кому-то кажется, это сложно. Это не просто дырку просверлить в земле и газ качать. Это сложная, высокотехнологичная работа. И я напомню, что это самый экологичный вид первичной энергии. По дну Черного моря, достигающему двух и более тысяч метров, проложено 1800 километров труб", - заявил Путин.

Президент рассчитывает, что строительство сухопутной части "Турецкого потока" будет вестись такими же ударными темпами, чтобы запустить газопровод, как и планировалось, до конца 2019 года. Кроме того, Путин поблагодарил Эрдогана за политическую волю при реализации этого проекта.

"Без доверия подобные проекты не могут быть реализованы", - подчеркнул президент.

Затем на связь вышел глава "Газпрома" Алексей Миллер. После завершения сварки замыкающего стыка морской части газопровода он попросил Путина и Эрдогана дать команду на спуск в море трубы.

"Начинайте", - скомандовал президент России, взяв за руку своего турецкого коллегу.

Газопровод "Турецкий поток" проходит по дну Чёрного моря. Всего за полтора года были построены две нитки. Первая - предназначена для турецкого рынка, вторая - для государств Южной и Юго-Восточной Европы. Далее будет проложена сухопутная транзитная нитка до границы Турции с сопредельными странами протяженностью 180 километров.

При полной загрузке Россия будет ежегодно поставлять почти 32 миллиарда кубометров голубого топлива.