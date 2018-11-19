Министерство обороны показало кадры полета Су-57 в Сирии

Министерство обороны России опубликовало кадры работы перспективных истребителей Су-57 в Сирии. В ведомстве пояснили, что полеты проводились для подтверждения заявленных возможностей самолета.

Министерство обороны опубликовало кадры полетов новейшего российского истребителя Су-57. Видео размещено на официальном сайте ведомства.

"Полеты проводились для подтверждения заявленных возможностей новейшего самолёта в условиях реальной боевой обстановки", - отметили в Минобороны.

В ходе полетов были проверены летно-технические характеристики самолета, а также система управления, работа бортовых систем, включая комплекс вооружения. Работу истребителя проверили в условиях повышенны температур, сложной подстилающей поверхности и других факторов.

"Экипажи Су-57 выполнили более 10 полетов в Сирии", - сообщили в Минобороны.