ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Олимпийский чемпион по керлингу устроил пьяный дебош на этапе Мирового тура

15:44
  • понедельник
  • 19 ноября 2018

Канадский керлингист Райан Фрай, золотой медалист Олимпиады-2014, и его партнеры по команде Джэйми Коуи, Крис Шилл и Дэвид Кидби были отстранены от участия в турнире Red Deer Curling Classic. Спортсменам запретили сыграть в финале турнира серии World Curling Tour после того, как они разгромили раздевалку и вышли на лед пьяными.

Четырех канадских керлингистов отстранили от соревнований после того, как они устроили пьяный дебош на этапе Мирового тура и вышли на лед пьяными, передает канадский телеканал CBC.

Олимпийскому чемпиону по керлингу Райану Фраю и его партнерам по команде Джэйми Коуи, Крису Шиллу и Дэвиду Кидби запретили принимать участие в финале турнира серии World Curling Tour.

Организаторы турнира Red Deer Curling Classic отстранили спортсменов от соревнований после многочисленных жалоб со стороны участников других команд, а также зрителей. Пьяные керлингисты разгромили раздевалку, пинали вещи соперников и громко ругались.

Фрай позже признал вину и извинился за свое поведение. "Я хотел бы искренне извиниться перед болельщиками, участниками и организаторами. Я позволил себе потерять контроль над собой и оскорбил людей", - говорится в заявлении керлингиста.

Читайте также:
Главное сегодня
Канадский керлингист Райан Фрай
Канадский керлингист Райан Фрай
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение