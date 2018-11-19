Олимпийский чемпион по керлингу устроил пьяный дебош на этапе Мирового тура

Канадский керлингист Райан Фрай, золотой медалист Олимпиады-2014, и его партнеры по команде Джэйми Коуи, Крис Шилл и Дэвид Кидби были отстранены от участия в турнире Red Deer Curling Classic. Спортсменам запретили сыграть в финале турнира серии World Curling Tour после того, как они разгромили раздевалку и вышли на лед пьяными.

Четырех канадских керлингистов отстранили от соревнований после того, как они устроили пьяный дебош на этапе Мирового тура и вышли на лед пьяными, передает канадский телеканал CBC.

Олимпийскому чемпиону по керлингу Райану Фраю и его партнерам по команде Джэйми Коуи, Крису Шиллу и Дэвиду Кидби запретили принимать участие в финале турнира серии World Curling Tour.

Организаторы турнира Red Deer Curling Classic отстранили спортсменов от соревнований после многочисленных жалоб со стороны участников других команд, а также зрителей. Пьяные керлингисты разгромили раздевалку, пинали вещи соперников и громко ругались.

Фрай позже признал вину и извинился за свое поведение. "Я хотел бы искренне извиниться перед болельщиками, участниками и организаторами. Я позволил себе потерять контроль над собой и оскорбил людей", - говорится в заявлении керлингиста.