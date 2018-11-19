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В Японии арестовали главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi

15:36
  • понедельник
  • 19 ноября 2018

В Японии арестовали главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона по подозрению в нарушении японского законодательства. По данным СМИ, он скрыл доходы на 44 миллиона долларов.

Глава совета директоров автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон арестован в Токио по подозрению в умышленном искажении информации о размере своих выплат, чтобы потом уклоняться от налогов, пишет РИА Новости.

Прокуратура подозревает его в сокрытии пяти миллиардов японских иен (более 44 миллионов долларов США) с 2011 по 2015 годы.

Кроме того, сообщается об аресте члена совета директоров Nissan Motor Грега Келли. Про обвинения Келли подробностей пока нет. На ближайшем заседании совета директоров Nissan может быть поднят вопрос об отставке Карлоса Гона и Грега Келли.

Гон работает в Renault с 1999 года. В 2000 году он возглавил Nissan, в 2016 году - совет директоров Mitsubishi.

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Президент, генеральный директор Альянса Renault-Nissan Карлос Гон
Президент, генеральный директор Альянса Renault-Nissan Карлос Гон
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