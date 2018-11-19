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МИД назвал "ненаучной фантастикой" возвращение российских баз на Кубу

15:55
  • понедельник
  • 19 ноября 2018

В российском Министерстве иностранных дел отказались комментировать сообщения западной прессы о возможном возрождении радиоэлектронного центра в Лурдесе для наблюдения за США в Карибском регионе.

В Министерстве иностранных дел России расценивают как ненаучную фантастику сообщения западных СМИ о возможном возвращении российских военных баз на Кубу. С таким заявлением в беседе с РИА "Новости" выступил директор латиноамериканского департамента внешнеполитического ведомства Александр Щетинин.

"Мы ненаучную фантастику не комментируем", - заявил представитель МИД, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее газета The Daily Star, ссылаясь на исследовательскую организацию The Jamestown Foundation, сообщила, что Россия может снова открыть свои военные базы на Кубе в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Газета напомнила, что в ноябре президент России Владимир Путин встретился с председателем Совета министров Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. В ходе переговоров лидеры обсудили укрепление стратегического партнерства двух государств, в том числе и вопросы обороны и вооружений.

На Западе эти переговоры навели исследователей на мысли о том, что Москва для наблюдения за деятельностью США в Карибском регионе может вновь открыть радиоэлектронный центр в Лурдесе, который закрыли 16 лет назад, а также построить дополнительные базы.

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