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Германия прекратила поставки оружия в Саудовскую Аравию из-за дела Хашогги

15:56
  • понедельник
  • 19 ноября 2018

Правительство ФРГ полностью прекратило поставки вооружений в Саудовскую Аравию. Решение приняло министерство экономики Германии на фоне убийства журналиста Джамаля Хашогги.

Правительство Германии полностью прекращает поставки вооружений в Саудовскую Аравию. Это касается и тех вооружений, которые уже были одобрены. Решение принято на фоне убийства журналиста Джамаля Хашогги, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство экономики ФРГ. Оно выносит решения по экспорту оружия.

В ведомстве подчеркнули, что кабмин "подействовал на обладателей действительных отдельных разрешений" на поставки вооружений таким образом, что в настоящее время экспорт военных товаров в Саудовскую Аравию не производится.

Ранее ЦРУ установило, что приказ об убийстве журналиста Джамаля Хашогги мог отдать наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд. Незадолго до гибели журналиста, он разговаривал по телефону с послом Королевства в США, который по совместительству является братом Мухаммеда бен Салмана. Дипломат настаивал на необходимости личного визита репортёра в консульство в Стамбуле и заверял Хашогги в том, что ему ничего не угрожает на территории дипмиссии.

Перед этим Минфин США ввел санкции против 17 подданных Саудовской Аравии. Причиной стало расследование дела об убийстве Хашогги, в котором подозревают саудовскую сторону. Меры затронули причастных к убийству бывшего обозревателя газеты Washington Post. В частности, речь идет о бывшем помощнике кронпринца Саудовской Аравии Сауде аль-Кахтани. Также там оказалось имя Мухаммеда аль-Отайби – генконсула королевства в Турции, который ранее в срочном порядке покинул страну.

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Журналист The Washington Post Джамаль Хашогги
Журналист The Washington Post Джамаль Хашогги
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