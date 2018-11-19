Под Тулой школу эвакуировали из-за киндер-сюрприза с ртутью

Более 200 человек были эвакуированы из школы в Тульской области после того, как одна из учениц принесла в учебное заведение киндер-сюрприз с ртутью. Как сообщили в МЧС, в настоящее время жизни людей ничего не угрожает. Занятия в школе были прекращены.

Сельскую школу под Тулой эвакуировали из-за разлива ртути. Инцидент произошел в Богородицком районе, передает "Интерфакс".

"Одна из учениц школы №19 поселка Товарковский принесла в учебное заведение киндер-сюрприз, в котором оказалась ртуть. Все 207 учеников и 18 педагогов школы были выведены из здания учебного заведения, занятия прекращены" - сказал собеседник агентства в региональном управлении МЧС.

Пострадавших в результате происшествия нет. В настоящий момент жизни людей ничего не угрожает.

На сайте МЧС по Тульской области сообщается, что на место происшествия выехали эксперты химико-радиологической лаборатории. Предварительно, в школе нашли похожее на ртуть вещество в количестве приблизительно 20-30 грамм.