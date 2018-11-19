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В Швеции после череды скандалов появился новый Нобелевский комитет по литературе

16:50
  • понедельник
  • 19 ноября 2018

Новый Нобелевский комитет по литературе сменит прежний состав учреждения, который стал фактически недееспособным после громких скандалов.

Шведская академия совместно с Нобелевским фондом приняла решение о создании нового Нобелевского комитета по литературе, который придет на смену предыдущему составу, ставшему недееспособным после череды громких скандалов. Об этом, как передает ТАСС, говорится в пресс-релизе учреждения.

Кризис в академии начался после истории с шведским фотографом и режиссером французского происхождения Жан-Клодом Арно, которого почти два десятка женщин обвинили в сексуальных домогательствах. В ходе журналистского расследования выяснилось, что некоторые проекты Арно финансировались из Нобелевского фонда, в котором состояла его супруга Катарина Фростенсон.

Более того, оказалось, что Арно и Фростенсон были совладельцами культурного центра, который получал дотации от Академии. То есть фактически деньги они выплачивали сами себе.

На этом фоне несколько членов Шведской академии, которые называют лауреатов, подали в отставку. В результате в Академии осталось всего 11 человек, а для кворума требуется 12 голосов. При этом согласно уставу члены академии выбираются пожизненно, и отставка ничего не меняет: места остаются занятыми до самой их смерти. Но даже на вакантные должности в прежний комитет по литературе никого пригласить бы не вышло, поскольку для приема новых членов также необходимо обеспечить кворум.

Новому составу комитета в следующем году предстоит назвать лауреатов Нобелевской премии как за 2019-й, так и за 2018-й год.

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