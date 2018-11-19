Подмосковный школьник принес на урок муляж бомбы и угрожал устроить взрыв

В подмосковной Балашихе подросток принес на урок истории муляж взрывного устройства, чтобы напугать обижавших его одноклассников. Полиция забрала школьника на допрос, но ограничилась воспитательной беседой.

В понедельник, 19 ноября, ученик девятого класса в одной из школ подмосковной Балашихи принес на урок истории муляж взрывного устройства и стал кричать, что сейчас произойдет взрыв. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Факт произошедшего подтвердили в пресс-службе областного управления МВД. "В полицию поступило сообщение о том, что в одну из школ микрорайона Заря в Балашихе подросток пронес неизвестный предмет. На место выехала полиция и установила, что данный предмет является игрушкой", - отметил представитель ведомства.

Правоохранители ограничились тем, что с подростком была проведена воспитательная беседа. По словам источника, поводом для его действий мог стать тот факт, что его систематически обижали одноклассники.

По данным СМИ, взрывное устройство представляло собой некий предмет с фитилем, к которому мальчик поднес спичку, заявив, что сейчас устроит теракт. Прибывшие на место полицейские определили, что это муляж бомбы, купленный на одном из сайтов интернет-торговли.