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Подмосковный школьник принес на урок муляж бомбы и угрожал устроить взрыв

17:24
  • понедельник
  • 19 ноября 2018

В подмосковной Балашихе подросток принес на урок истории муляж взрывного устройства, чтобы напугать обижавших его одноклассников. Полиция забрала школьника на допрос, но ограничилась воспитательной беседой.

В понедельник, 19 ноября, ученик девятого класса в одной из школ подмосковной Балашихи принес на урок истории муляж взрывного устройства и стал кричать, что сейчас произойдет взрыв. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Факт произошедшего подтвердили в пресс-службе областного управления МВД. "В полицию поступило сообщение о том, что в одну из школ микрорайона Заря в Балашихе подросток пронес неизвестный предмет. На место выехала полиция и установила, что данный предмет является игрушкой", - отметил представитель ведомства.

Правоохранители ограничились тем, что с подростком была проведена воспитательная беседа. По словам источника, поводом для его действий мог стать тот факт, что его систематически обижали одноклассники.

По данным СМИ, взрывное устройство представляло собой некий предмет с фитилем, к которому мальчик поднес спичку, заявив, что сейчас устроит теракт. Прибывшие на место полицейские определили, что это муляж бомбы, купленный на одном из сайтов интернет-торговли.

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