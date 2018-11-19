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Обвиняемый в хищении 36 млн рублей экс-ректор Аграрного университета арестован

17:40
  • понедельник
  • 19 ноября 2018

Суд в Петербурге арестовал до 14 декабря бывшего ректора Аграрного университета Виктора Ефимова. Мужчина обвиняется в хищении 36 миллионов рублей, которые были выделены на нужды вуза Министерством образования и науки.

Бывшего ректора петербургского Аграрного университета (СПбГАУ) Виктора Ефимова, обвиняемого в присвоении и растрате 36 миллионов рублей, арестовали до 14 декабря. Об этом сообщает ТАСС.

Ефимов, по версии следствия, будучи ректором СПбГАУ, дал указание проректору подписать госконтракт с АНО "Северо-Западное агентство развития и привлечения инвестиций" от 25 ноября 2011 года на проведение научно-исследовательских работ в целях повышения качества подготовки специалистов агропромышленного сектора.

Сумма контракта составила 36 миллионов рублей. При этом, как считает следствие, Ефимову было известно, что контракт выполняться не будет.

Защита Ефимова и сам бывший ректор просили Пушкинский районный суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, залога или поручительства, однако в удовлетворении данного ходатайства было отказано.

Как сообщил ранее источник "Интерфакса", расследование дела касается денег, выделенных университету Министерством образования и науки в 2011 году на выполнение программы развития инновационной структуры вуза.

Весной 2018 года гендиректор АНО "Северо-западное агентство развития и привлечения инвестиций" Слава Ходько был приговорен судом к двум годам лишения свободы. Ефимов тогда проходил по делу в качестве свидетеля.

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