Росавиация опровергла сближение двух самолетов над Москвой

Опасного сближения самолетов авиакомпаний "Россия" и "Аэрофлот", о котором ранее сообщали СМИ, в небе над Москвой не было. Как заявили в Росавиации, в лайнерах действительно сработала соответствующая система предупреждения, однако они разошлись в нескольких километрах друг от друга.

В Росавиации опровергли сообщения об опасном сближении двух пассажирских самолетов в небе над Москвой, пишет ТАСС. В ведомстве пояснили, что в кабинах лайнеров сработала система предупреждения, поскольку между ними не было соблюдено заданное расстояние.

"Тем не менее самолеты разошлись на совершенно безопасном расстоянии, составляющем многие километры, и никакой угрозы для экипажей и пассажиров не было", - подчеркнули в Росавиации.

Ранее СМИ сообщили, что накануне вечером в небе над Москвой опасно сблизились самолет "Аэрофлота", выполнявший рейс из Калининграда в "Шереметьево", и летевший из Санкт-Петербурга во "Внуково" лайнер авиакомпании "Россия".