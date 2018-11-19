Путин поставил Матвиенко главой совета по защите семьи и детей

Созданный президентом России новый совет займется подготовкой предложений для реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как отмечается в документе, Совет займется подготовкой предложений в целях реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, а также проконтролирует выполнение планов мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства.

Кроме того, в задачи совета войдет координация деятельности органов власти и общественных объединений, осуществление контроля за выполнением планов мероприятий и обсуждение практики реализации госполитики в вышеуказанной сфере.

Председателем совета стала спикер Совфеда Валентина Матвиенко, ее заместителями - зампред правительства Татьяна Голикова и советник президента РФ Александра Левицкая. На должность ответственного секретаря назначена Зинаида Драгункина.

Указ вступил в силу в день публикации - в понедельник, 19 ноября.