МИД России: новые санкции США мешают развитию Кубы

В МИД России отреагировали на обновление черного списка США против Кубы. На Смоленской площади заявили, что "экономическое удушение" Гаваны мешает развитию страны. 15 ноября Госдеп ввел санкции против 26 организаций из Кубы.

Москва осудила введение новых американских санкций против Гаваны. В МИД России заявили, что действия США мешают развитию Кубы.

"Принятую меру решительно осуждаем. Вновь приходится отмечать, что такими действиями США, реализуя курс на ужесточение давления на Гавану, создают дополнительные препятствия для поступательного социально-экономического развития Кубы в контексте идущих в республике преобразований", - говорится в сообщении МИД России.

15 ноября Госдеп США внес в черный список 26 кубинских организаций (десять компаний и 16 отелей). Таким образом, санкции введены против 205 предприятий, включая госструктуры, отели и торговые центры.

В МИД России напомнили, что 1 ноября была одобрена резолюция Генассамблеи ООН о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, введенной США против Кубы.

"Подобными шагами Вашингтон еще больше отворачивает от себя подавляющее большинство представителей мирового сообщества, которые понимают пагубность и бесперспективность линии на экономическое удушение Кубы", - сообщили на Смоленской площади.

О новых санкциях США против Кубы стало известно 14 ноября. В Госдепе тогда заявили, что меры принимаются в рамках усилий администрации Дональда Трампа по недопущению попадания средств США кубинским военным, разведывательным службам и службам безопасности.