Рошаль вступился за врача роддома в Калининграде, которую обвинили в смерти младенца

Леонид Рошаль назвал ложью сообщения о том, что ребенку в калининградском роддоме не ввели дорогое лекарство, а освещение истории в СМИ - травлей медицинских работников.

Национальная медицинская палата (НМП), возглавляемая известным педиатром и хирургом Леонидом Рошалем, посчитала "пропагандой ненависти к медицинским работникам" то, как следователями и сотрудниками СМИ подается история главврача родительного дома в Калининграде, которая якобы отказала в выдаче дорогого препарата новорожденному, что повлекло его смерть.

Как отмечает сам Рошаль, в данном случае все было не так просто. "Ребенок родился недоношенным с весом всего 700 граммов у женщины от третьей беременности. Первые две беременности закончились печально. Она приехала в Россию из Узбекистана, жила без прописки, в женскую консультацию не обращалась, страхового полиса не было, она плохо говорит по-русски. Госпитализирована по скорой помощи. Безводный период около двух суток. Ребенок родился в крайне тяжелом состоянии", - цитирует слова врача "Российская газета".

Леонид Рошаль отдельно подчеркнул, что препарат "Куросурф", в котором якобы было отказано ребенку, на самом деле был использован сразу после родов. "В соответствии с инструкцией, повторное применение препарата возможно через 12 часов. Ребенок родился в 5 часов утра, следовательно, повторное введение возможно в 17 часов, а ребенок умер в начале одиннадцатого, за 6 часов до времени возможного повторного введения лекарства", - подчеркнул он.

"Открытые обвинения в средствах массовой информации о том, что ребенок умер из-за того, что ему не ввели "Куросурф", несостоятельны, являются ложью и настраивают народ против медицинских работников", - добавил знаменитый специалист.

В то же время Национальная медицинская палата подчеркнула, что поддержит наказание для врача, если будет доказано, что действительно было отдано распоряжение подделать историю болезни ребенка. При этом применение такой меры пресечения как заключение под стражу в отношении подозреваемой в НМП назвали избыточным шагом.

И.о. главврача калининградского роддома была отправлена под арест в минувшую пятницу. Уголовное дело расследуется по статье о превышении должностных полномочий.