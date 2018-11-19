"Турецкий поток" уложили на дно Черного моря

Турецкий поток вышел на турецкий берег. В понедельник завершилось строительство морского участка газопровода. В Стамбуле по видеосвязи за этим наблюдали президенты двух стран. Как подчеркнул Владимир Путин, нынешнее событие стало наглядным свидетельством эффективности партнерского взаимодействия Москвы и Анкары в решении самых сложных и амбициозных проектов.

Линию, что стремительно несётся по дну Черного моря на презентационном ролике "Турецкого потока", в реальности тоже построили за рекордное время. С момента подписания соглашения до укладки последних труб морской части газопровода прошло всего два года. И вот уже Путин и Эрдоган в Стамбуле сообщают о завершении этого сложнейшего этапа, передает "ТВ Центр".

"Мы присутствуем действительно при очень важном событии, которое наглядно свидетельствует об уровне партнерского взаимодействия наших стран в решении самых сложны и амбициозных проектов. напомню, что соглашение о сооружении "Турецкого потока" было подписано здесь же, в Стамбуле, 10 октября 2016 года. А сегодня, спустя всего лишь два года с начала реализации этого масштабного проекта пройден самый сложный его этап", - сообщил Владимир Путин.

За это время на дно Черного моря уложено почти две тысячи километров труб. Вся работа проходила на специальном судне. Громадный плавучий завод. На так называемых кораблях-челноках сюда доставляют 12 метровые трубы. Затем на нижней палубе, длинной 264 метра, их сваривают специальными приборами в огромные секции. Как это происходит на практике по видеосвязи демонстрируют и президентам двух стран. Затем ультразвуковой контроль швов и антикоррозийная обработка. И только после многочисленных проверок трубы укладывают на дно.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток. Мощность каждой — 15 миллиардов кубометров газа. Первая предназначена для поставок голубого топлива турецким потребителям, вторая же ветка рассчитана на перекачку газа для стран Южной и Юго-Восточной Европы.

"Ввод в эксплуатацию "Турецкого потока" позволит нашим странам качественно расширить наше сотрудничество в газовой сфере. Будет иметь большое значение для экономического развития Турции и всего Черноморского региона. А также станет важным фактором обеспечение общеевропейской энергетической безопасности", - уверен президент России.

"Наши отношения с Россией находятся на подъеме. Это подчеркивает и данный проект. Мы приложили с российскими друзьями много усилий для строительства газопровода "Турецкий поток". Он имеет историческую значимость и важен не только для нас, но и для наших соседей. Половину газа мы планируем поставлять в Европу, и европейские страны также получат новый импульс. Турция сможет удовлетворить потребность газа в Европе в полном объеме", - говорит Эрдоган.

Тут, правда, по-прежнему есть нюансы. О желании поучаствовать в проекте заявляли и Италия, и Греция. Вот только дальше слов дело пока не зашло. Во многом из-за позиции Вашингтона. Там ведь открыто заявляют, что будут пытаться помешать строительству и "Северного потока – 2", и той части "Турецкого потока", которая пойдет к границе Евросоюза. Давление, разумеется, оказывалось и на Стамбул. Но Эрдоган предпочел действовать самостоятельно, понимая выгоду, что принесёт Турции этот проект.

"Я выражаю признательность президенту Турецкой республики господину Эрдогану. Выражаю ему признательность за проявленную им политическую волю и мужество. Почему? Да, потому что в условиях растущей конкуренции без этого подобные проекты не реализуются. И именно это лежит в основе того доверия, о котором говорил мой турецкий коллега пять минут назад", - заявил российский лидер.

Об уровне отношений между Россией и Турции говорит и тот факт, что Путин и Реджеп Эрдоган за этот год встречаются уже в седьмой раз. И, понятно, что одним газом круг обсуждаемых тем не ограничивается. На повестке, разумеется, и Сирия, и поставки вооружений. Но все эти вопросы лидеры предпочли обсудить уже без прессы.

Александр Панюшкин, Юлия Олейник. "ТВ Центр".