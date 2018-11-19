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"Московское долголетие" станет постоянно действующей программой

19:56
  • понедельник
  • 19 ноября 2018

Власти столицы намерены упростить доступ к программе "Московское долголетие". До конца года откроются еще четыре районных центра социального обеспечения, где пожилые люди смогут посещать кружки и секции по интересам, а также получить дополнительное образование. Вскоре, чтобы записаться на занятия, необязательно будет идти в ЦСО, достаточно будет посетить ближайший к дому филиал, которых в Москве уже около сотни.

За одним столом не члены семьи, но единомышленники. Увлеченные общим делом и активным образом жизни, они все спешат в этот центр как к себе домой. Трехэтажное светлое здание после капитального ремонта ежедневно открывает свои двери для шести тысяч человек. И это не только участники программы  "Московское долголетие". Необходимую помощь здесь получают маломобильные люди, многодетные семьи, и все, кому она так необходима.

Обновленный территориальный  центр социального обслуживания  в районе проспекта Вернадского  в понедельник посетил и мэр Москвы Сергей Собянин. 

За круглым столом обсуждают новые идеи. Одна из которых - сделать запись в секции и кружки по интересам более удобной.  Участники программы "Московское долголетие" смогут  регистрироваться по месту занятий и во всех учреждениях, где открыты такие секции, например в ближайшей к дому  библиотеке.

"Когда они ко мне приходят, некоторые, знаете, пришли, а я им говорю: знаете, а для того, чтобы оформиться, нужно пойти в Центр социального обеспечения, но кто-то доходит, а кто-то нет. И мне бы хотелось, чтобы они могли прийти в библиотеку и у нас уже оформиться на такую программу. Это было бы неплохо", - говорит заведующая библиотекой № 215 Елена Мамаева.

Такое новшество, по мнению, мэра избавит пенсионеров от лишних походов по различным учреждениям.

Еще одна просьба к мэру: открыть в центре новое направление. Помимо танцев и спорта, многие тянутся к театральному искусству. И даже мечтают учиться под руководством мэтров. Город готов субсидировать эти программы.

"Если мы включаем театральные кружки в программу активного долголетия, то тогда мы будем субсидировать эти кружки, также как и все остальные направления, включенные в программу", - пообещал Собянин.

Кроме того, совсем скоро в обновленном центре соцобслуживания  помимо спортивных , танцевальных и других популярных секций, появятся и курсы продвинутого уровня. Например, компьютерные классы, где можно  будет учиться создавать собственные интерактивные проекты. А еще здесь будут организованы неформальные клубы для  общения.

Елена Сахно, Сергей Давидяк, Андрей Булычев, Алексей Комаров. "ТВ Центр".

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