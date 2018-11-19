NASA подтвердило результаты российского расследования аварии "Союза"

NASA провело независимое расследование аварии "Союза-ФГ", которая произошла 11 октября, и согласилось с итогами российской экспертизы. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

NASA провело независимое расследование аварии ракеты "Союз-ФГ" и согласилось с мнением российских экспертов. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Наши коллеги представили математическое моделирование ситуации 11 октября. Американские коллеги, поскольку экипаж смешанный, независимое расследование также провели", - цитирует его РИА Новости.

Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" стартовала 11 октября с "Байконура". Спустя две минуты после запуска произошла авария. На борту корабля, который направлялся к МКС, находились космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. Экипаж совершил экстренную посадку в Казахстане.

По данным экспертов Роскосмоса, нештатная ситуация возникла из-за ошибки при сборке на "Байконуре". Крепеж, который соединял сопла первой ступени, был деформирован. В результате чего во время полета не сработал датчик отстыковки.

Роскосмос ранее опубликовал видео аварии. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности строительных работ.

16 ноября госкомиссия на космодроме "Байконур" разрешила провести первый пуск "Союз-ФГ" после аварии, произошедшей 11 октября.