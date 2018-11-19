ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

NASA подтвердило результаты российского расследования аварии "Союза"

19:27
  • понедельник
  • 19 ноября 2018

NASA провело независимое расследование аварии "Союза-ФГ", которая произошла 11 октября, и согласилось с итогами российской экспертизы. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

NASA провело независимое расследование аварии ракеты "Союз-ФГ" и согласилось с мнением российских экспертов. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Наши коллеги представили математическое моделирование ситуации 11 октября. Американские коллеги, поскольку экипаж смешанный, независимое расследование также провели", - цитирует его РИА Новости.

Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" стартовала 11 октября с "Байконура". Спустя две минуты после запуска произошла авария. На борту корабля, который направлялся к МКС, находились космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. Экипаж совершил экстренную посадку в Казахстане.

По данным экспертов Роскосмоса, нештатная ситуация возникла из-за ошибки при сборке на "Байконуре". Крепеж, который соединял сопла первой ступени, был деформирован. В результате чего во время полета не сработал датчик отстыковки.

Роскосмос ранее опубликовал видео аварии. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности строительных работ.

16 ноября госкомиссия на космодроме "Байконур" разрешила провести первый пуск "Союз-ФГ" после аварии, произошедшей 11 октября.

Читайте также:
Главное сегодня
Аварийная ситуация во время запуска ракета-носителя "Союз-ФГ"
Аварийная ситуация во время запуска ракета-носителя "Союз-ФГ"
Аварийная ситуация во время запуска ракета-носителя "Союз-ФГ"
Аварийная ситуация во время запуска ракета-носителя "Союз-ФГ"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение