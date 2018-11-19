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Украина пригрозила Интерполу бойкотом, если его возглавит россиянин

19:30
  • понедельник
  • 19 ноября 2018

Глава МВД Украины Арсен Аваков назвал "абсурдом" возможное назначение россиянина Александра Прокопчука на пост главы Интерпола. По его мнению, руководство организации обязано прислушаться к мнению Киева и властей ряда других стран.

Украина приостановит членство в Интерполе, если главой организации станет россиянин, заявил на своей странице в Twitter министр внутренних дел страны Арсен Аваков. По его мнению, такой сценарий развития событий "противоречит духу и целям организации".

"Возможное назначение российского кандидата на пост президента Интерпола - это абсурд. Если аргументы Украины и ряда других стран не будут услышаны, то Украина рассмотрит вопрос о приостановлении своего членства в Интерполе", - заявил министр.

Выборы нового руководителя Интерпола пройдут 21 ноября. Газета Financial Times ранее назвала одним из главных фаворитов на пост главы организации ее действующего вице-президента Александра Прокопчука.

Киев ранее уже выразил недовольство кандидатурой Прокопчука и обвинил Россию в злоупотреблении полномочиями международной организации, передает РИА "Новости". В Госдуме позицию Киева назвали русофобской и игнорирующей профессиональные качества Прокопчука.

Пресс-секретарь России Дмитрий Песков, комментируя предстоящие выборы в Интерполе, поддержал кандидатуру Прокопчука. "Конечно, мы болеем за российскую кандидатуру, и мы хотели бы, чтобы именно российская кандидатура победила на этих выборах", - сказал Песков.

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