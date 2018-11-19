Украина пригрозила Интерполу бойкотом, если его возглавит россиянин

Глава МВД Украины Арсен Аваков назвал "абсурдом" возможное назначение россиянина Александра Прокопчука на пост главы Интерпола. По его мнению, руководство организации обязано прислушаться к мнению Киева и властей ряда других стран.

Украина приостановит членство в Интерполе, если главой организации станет россиянин, заявил на своей странице в Twitter министр внутренних дел страны Арсен Аваков. По его мнению, такой сценарий развития событий "противоречит духу и целям организации".

"Возможное назначение российского кандидата на пост президента Интерпола - это абсурд. Если аргументы Украины и ряда других стран не будут услышаны, то Украина рассмотрит вопрос о приостановлении своего членства в Интерполе", - заявил министр.

Выборы нового руководителя Интерпола пройдут 21 ноября. Газета Financial Times ранее назвала одним из главных фаворитов на пост главы организации ее действующего вице-президента Александра Прокопчука.

Киев ранее уже выразил недовольство кандидатурой Прокопчука и обвинил Россию в злоупотреблении полномочиями международной организации, передает РИА "Новости". В Госдуме позицию Киева назвали русофобской и игнорирующей профессиональные качества Прокопчука.

Пресс-секретарь России Дмитрий Песков, комментируя предстоящие выборы в Интерполе, поддержал кандидатуру Прокопчука. "Конечно, мы болеем за российскую кандидатуру, и мы хотели бы, чтобы именно российская кандидатура победила на этих выборах", - сказал Песков.