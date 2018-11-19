Правительство почти в 2 раза увеличило размер пособия по безработице

Правительство утвердило минимальную и максимальную величину пособия по безработице на 2019 год, увеличив выплаты почти в два раза. С 1 января 2019 года минимальная величина пособия по безработице повышается с 850 до 1,5 тысячи рублей, максимальная - с 4,9 тысячи до восьми тысяч рублей.

В России почти в два раза увеличили размер пособия по безработице. Постановление кабмина, подписанное 15 ноября, опубликовано на портале правовой информации.

С 1 января 2019 года минимальная величина пособия по безработице повышается до 1,5 тысячи рублей, максимальная - до восьми тысяч рублей. Граждане предпенсионного возраста будут получать от 1,5 тысячи рублей до 11280 рублей.

В ноябре 2017 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому минимальная величина пособия по безработице в 2017 году устанавливалась в размере 850 рублей, а максимальная - в размере 4,9 тысячи рублей.

12 ноября 2018 года в Минтруде сообщили, что численность официально зарегистрированных безработных в России за неделю с 31 октября по 7 ноября увеличилась на 0,5% до 635,73 тысячи человек.