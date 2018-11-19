ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Правительство почти в 2 раза увеличило размер пособия по безработице

19:45
  • понедельник
  • 19 ноября 2018

Правительство утвердило минимальную и максимальную величину пособия по безработице на 2019 год, увеличив выплаты почти в два раза. С 1 января 2019 года минимальная величина пособия по безработице повышается с 850 до 1,5 тысячи рублей, максимальная - с 4,9 тысячи до восьми тысяч рублей.

В России почти в два раза увеличили размер пособия по безработице. Постановление кабмина, подписанное 15 ноября, опубликовано на портале правовой информации.

С 1 января 2019 года минимальная величина пособия по безработице повышается до 1,5 тысячи рублей, максимальная - до восьми тысяч рублей. Граждане предпенсионного возраста будут получать от 1,5 тысячи рублей до 11280 рублей.

В ноябре 2017 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому минимальная величина пособия по безработице в 2017 году устанавливалась в размере 850 рублей, а максимальная - в размере 4,9 тысячи рублей.

12 ноября 2018 года в Минтруде сообщили, что численность официально зарегистрированных безработных в России за неделю с 31 октября по 7 ноября увеличилась на 0,5% до 635,73 тысячи человек.

Читайте также:
Главное сегодня
Рубли
Рубли
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение