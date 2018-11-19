Евросоюз пообещал "целевые меры" в ответ на действия России в Азовском море

В Евросоюзе потребовали от России прекратить "чрезмерные инспекции" судов в Азовском море, поскольку эти действия наносят ущерб не только Украине, но и европейским судам.

Евросоюз намерен в ближайшее время принять "целевые меры" в связи с ситуацией в Азовском море, где Россия ужесточила контроль за судами, следующими в украинские порты. Об этом, как передает ТАСС, сообщила в понедельник, 19 ноября, глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на пресс-конференции в Брюсселе.

"Это вопрос, над которым мы будем продолжать работать со странами - членами и институтами ЕС, включая принятие соответствующих целевых мер в ближайшие дни или недели", - сказала Могерини.

По ее словам, действия России в Азовском море "наносят ущерб не только экономике Украины, но и судам, которые ходят по этому морю". Она отметила, что власти Евросоюза уже довели до России требование прекратить "чрезмерные инспекции" судов.

В конце октября Могерини утверждала, что за полгода объектами досмотра со стороны России в Азовском море стали более 200 судов, при этом проверки в некоторых случаях длились несколько дней. Инспекции привели к длительным задержкам, которые резко возросли за последние месяцы. Все это влияет на стоимость доставки для украинских экспортеров, а также для судов под флагом государств-членов ЕС.

Ситуация с судоходством в Азовском море обострилась в начале года, когда Украина задержала российский траулер "Норд", выдвинув против его капитана обвинение в незаконном посещении Крыма "с целью причинения вреда государственным интересам". Российские власти сочли действия Киева "морским терроризмом" и ответили усилением пограничного контроля.

При этом в Кремле на это заявляют, что принимаемые в Азовском море меры полностью соответствуют международному морскому праву. Член комитета по обороне и безопасности Совфеда Франц Клинцевич назвал критику в адрес России "беспределом" и указал, что Москва может "в считанные минуты" перекрыть Азовское море для любого украинского судна.