После осквернения мемориальной доски в Петербурге возбудили уголовное дело

В Санкт-Петербурге пришлось заново наносить знаменитую блокадную надпись на стену дома №14 по Невскому проспекту. В ночь на понедельник неизвестные закрасили слова о том, что при артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна. Возможно, в ближайшее время здесь появится камера видеонаблюдения. Ведь, как выяснилось, это не первое покушение на памятную надпись. Несколько дней назад к ней уже пытался подобраться злоумышленник с ведром краски. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Вандализм".

"Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна" - в понедельник утром эти слова на стене здания на Невском проспекте можно было различить с трудом. А вот так надпись выглядела ночью (см. видео). Кто-то закрасил ее бежевой краской. Первыми это заметили сотрудники ближайшей школы, придя на работу. Попытались отмыть самостоятельно, но не смогли. Пришлось вызывать реставраторов, передает "ТВ Центр".

"Такой вопиющий факт случился впервые. Обычно наклеивают наклейки, оставляют надписи маленькие, и они удаляются легко", - сообщила заведующая службой по текущему уходу и содержанию памятников Музея городской скульптуры Санкт-Петербурга Екатерина Макеева.

В годы блокады, когда Ленинград ежедневно бомбила немецкая авиация, когда на юге города стояла батарея тяжелых орудий и прицельно палила по главным городским улицам, эта яркая надпись-предупреждение спасла десятки и сотни жизней. Большие печатные белые буквы на синем фоне, их мог прочитать любой - и перейти на другую сторону улицы. Школа, которая работает здесь и сейчас, не закрывалась в годы войны. На Невском в самые суровые дни блокады было многолюдно - на работу, на учебу горожане ходили пешком. Транспорт не работал, все топливо везли на фронт. Эта надпись теперь - одно из знаковых мест Петербурга. Трижды в год: 8 сентября, в годовщину начала блокады, 18 января, в годовщину прорыва и 27 января, в годовщину полного освобождения города, люди несут сюда живые цветы. В 210-й школе сейчас работает музей обороны Ленинграда.

"Таких случаев у нас еще не было. Чтобы кто-то приходил и целенаправленно закрашивал такого рода надписи. Бывали случаи вандализма ради наживы - когда что-то маленькое. Но чтобы просто прийти и закрасить так старательно надпись, которая связана с историей нашего города, с памятью о людях, которые защищали город - это верх цинизма", - сказала заместитель директора по научной работе Государственного музея городской скульптуры Елена Крылова.

Марина приехала из Екатеринбурга посмотреть город на Неве. Она не смогла пройти мимо, останавливать вандала девушка побоялась - поблизости никого не было.

"Туда спрятался - я встала, ну, думаю, постесняется - не будет. Вышел, начал орудовать в маске. Я говорю: "Молодой человек, вы что делаете?" Он не реагирует никак. Я за ним следом шла, у меня фотоаппарат есть. Молодой парень, в белой маске", - рассказала Марина Канунникова.

Марине удалось сделать несколько фотографий вандала. Их она уже передала местной администрации. Как выяснилось, за последнюю неделю это уже не первый случай. Всё указывает на то, что историческую память города, пережившего блокаду, кто-то осквернил по идеологическим соображениям.

Мемориальная надпись на Невском, 14 уже блестит свежей краской, но кому понадобилось совершать такой циничный акт вандализма? Злоумышленника уже разыскивает полиция. Поиски осложняются тем, что у правоохранителей есть только его фотография, сделанная очевидцами. На этом участке Невского проспекта - а это главная городская магистраль - почему то нет ни одной камеры наружного наблюдения.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-Западное бюро "ТВ Центра". Санкт-Петербург.