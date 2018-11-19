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Рогозин: аварию "Союза" могла вызвать непредумышленная ошибка

20:43
  • понедельник
  • 19 ноября 2018

Виновных в браке при сборке ракеты "Союз-ФГ", авария которой привела к потере корабля "Союз МС-10" 11 октября, определят правоохранительные органы. Ошибка, скорее всего, была непредумышленной, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Ошибку при сборке ракеты "Союз-ФГ" могли допустить непредумышленно. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Там (в сборочном цехе) два крана, возможно, что-то не то сделали. Скорее всего, это было непредумышленно. Но мы все версии рассматриваем", - цитирует его "Интерфакс".

Он подчеркнул, что конкретных виновных определят правоохранительные органы. На данный момент никого из сотрудников сборочного цеха от работы не отстранили. "Ребята работают", - сказал Рогозин.

11 октября при отправке с космодрома "Байконур" нового экипажа МКС произошла авария "Союза-ФГ" из-за нештатного разделения первой и второй ступеней ракеты. После аварии было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности строительных работ.

На борту корабля, который направлялся к МКС, находились космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. Экипаж совершил экстренную посадку в Казахстане.

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