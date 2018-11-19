Рогозин рассказал о жизни таксы, испытавшей жидкостное дыхание

Такса Николас, которую задействовали в эксперименте с жидкостным дыханием, жива, однако кадры с ней не должны были попасть в СМИ, заявил журналистам глава Роскосмоса.

Такса, которая участвовала в прошлогоднем эксперименте с жидкостным дыханием, сегодня жива и здорова, заявил журналистам гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. При этом он констатировал, что кадры с собакой не должны были попасть в СМИ, чтобы не обижать впечатлительных людей.

"Собака жива, дай бог всем так жить, как Николас живет. Кормят регулярно, ни о чем не думает плохом, все хорошо. По линии Фонда перспективных исследований все эксперименты с лабораторными животными закончились хорошо, я проверял сам", - сказал Рогозин (цитата по "Интерфаксу").

Он добавил, что съемка эксперимента была "совершенно некстати". "Профессионалы к этому привыкают, они постоянно работают с лабораторными животными, просто показывать не надо. Я сам собачник, у меня собаки живут. К сожалению, когда происходит испытания, речь идет о жизни человека, часто прибегают к помощи животных, это было и во времена Королева, когда и погибали животные, но это обеспечило безопасность и Гагарина, и космонавтов", - заявил глава Роскосмоса.

По его словам, сам он относится к таким экспериментам профессионально, но и "с пониманием к тем, кого могут обить такие кадры". "Приношу извинения, что кадры попали и стали предметом обсуждения", - заключил Рогозин.

В декабре прошлого года в присутствии Рогозина был продемонстрирован эксперимент Фонда перспективных исследований (ФПИ), в ходе которого таксу погрузили в емкость с кислородосодержащей жидкостью для демонстрации возможностей технологии жидкостного дыхания. Когда тело собаки извлекли из жидкости, она откашливалась и явно находилась в состоянии сильного стресса. Позднее стало известно, что Рогозин забрал таксу себе.