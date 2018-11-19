Путин пообещал ответить на возможный выход США из ДРСМД

Президент России Владимир Путин обсудил с руководством Минобороны возможный выход США из ДРСМД, пообещав, что этот шаг не останется без ответа. Открывая серию совещаний по военной тематике в Сочи, глава государства также констатировал ухудшение обстановки в мире.

Россия не оставит без ответа возможный выход США из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил президент России Владимир Путин, общаясь с руководством Минобороны.

"Предлагаю сегодня обсудить наши шаги, связанные с возможным выходом Соединенных Штатов Америки из договора о ракетах средней и меньшей дальности. Решение Соединенных Штатов о выходе из указанного договора, безусловно, не может остаться и не останется без ответа с нашей стороны", - сказал он.

По его словам, Россия при этом готова вести переговоры с США по ДРСМД и рассчитывает на ответственность партнеров.

"Вновь подчеркну: мы готовы вести диалог с американскими партнерами по этому ключевому вопросу, и надеемся, что они отнесутся к этому с полной ответственностью. Потому что решение Соединенных Штатов о выходе из названного договора, безусловно, не может остаться и не останется без ответа с нашей стороны", - цитирует его "Интерфакс".

Открывая традиционную серию совещаний по развитию Вооруженных сил, глава государства также констатировал ухудшение обстановки в мире, в частности, на Корейском полуострове, на Украине и на Ближнем Востоке.

Президент рассчитывает, что здравый смысл и ответственность станут основой укрепления стратегической стабильности и коллективной безопасности.

20 октября президент США Дональд Трамп заявил, что его страна выйдет из ДРСМД, так как Россия, по мнению Вашингтона, нарушает договор. Вашингтон раскритиковали в Берлине и Пекине.